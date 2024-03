Gianluca Grignani colto da malore durante un concerto Come sta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Momenti di terrore per: il 51enne cantautore è stato improvvisamenteda unmentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo. L’artista lombardo è stato prontamente soccorso e successivamente trasportato all’ospedale ‘Guglielmo Da Saliceto’ da un equipaggio della Croce rossa. Il cantante, dopo aver passato l’intera notte in osservazione, è stato dimesso lunedì mattina 4 marzo. L’artista è tornato su Instagram rilanciando l’invito ai fan a presenziare ai suoi prossimi concerti.Leggi anche: È morto il padre di: il cantautore lo saluta con un post su Instagram Il prossimo toursi prepara intanto per il suo tour con il quale l’artista ripercorrere la sua ...

Cresce l’attesa per il ritorno dal vivo di Gianluca GRIGNANI che sarà in tour nei principali club italiani con RESIDUI DI ROCK’N’ROLL. Si aggiunge una ... (udine20)

Gianluca Grignani, malore improvviso in un locale: come sta: Ansia per le condizioni di salute di Gianluca Grignani che sarebbe stato ricoverato a seguito di un malore avuto in un locale. Spavento per Gianluca Grignani. Il noto cantante, infatti, sarebbe stato ...donnaglamour

Paura per Gianluca Grignani: ricoverato per un malore improvviso: PIACENZA - Momenti di paura per Gianluca Grignani: il 51enne cantautore è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza nella notte tra domenica 3 e ...corrieredellosport

Gianluca Grignani, malore in un locale notturno. Dimesso oggi dopo il ricovero in ospedale: Malore per Gianluca Grignani. Il cantautore si è sentito male ieri sera in un locale notturno della provincia di Piacenza e ha trascorso la notte all'ospedale Guglielmo da ...ilmessaggero