Geolier mantiene la promessa | porta sulla tomba dell’amico il premio della serata cover

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024dal palco di Sanremo aveva fatto una: avrebbeto il, quella diventata tristemente famosa per i fischi del teatro Ariston,Daniele Caprio. Unache il cantante ha mantenuto e infatti è andato a far visita alla, morto per una grave malattia,ndo anche ilvinto insieme a Gigi D’Alessio, Luché e Gué. In molti si sono chiesti chi fosse Daniele, i cui genitori hanno ricevuto la visita diproprio ieri. Lamantenuta di...