Geolier mantiene la promessa e porta il premio della serata cover di Sanremo sulla tomba dell’amico

Meloni: Chico Forti sarà trasferito in Italia, promessa mantenuta: Washington, 1 mar. (askanews) – “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti”. Lo annuncia la premier ...ildenaro

Sinceramente di Annalisa è la canzone più passata dalle radio italiane e scalza La Noia: In quarta posizione si mantiene stabile Un ragazzo ... mentre in settima posizione c'è proprio Geolier che scende di una posizione, mentre Emma con la sua Apnea si tiene stretta il settimo posto. In ...fanpage

Top of the Music 09/2024: Tony Boy debutta al primo posto, Lazza new entry nei singoli: Mahmood mantiene il primo posto con Tuta gold, incalzato da Geolier con I p’ me, tu p’ te e da Annalisa con Sinceramente. In quarta posizione c’è saldamente La noia di Angelina Mango, vincitrice del ...funweek