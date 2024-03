Geolier | con il premio di Sanremo sulla tomba dell’amico scomparso Daniele Caprio

Un'amicizia che sfida la morte: il cuore immenso di Geolier e il gesto speciale per Daniele, morto di Sarcoma: E se non ci sarò più, comunque mi sentirai accanto a te su quel palco". Parole profetiche che hanno dato vita a un momento di pura emozione, con Geolier che, con la voce rotta dalla commozione, ha ...spettacoli.tiscali

Brit Awards 2024: ecco la lista di tutti i vincitori. Edizione al femminile dominata dalla giovane Raye: Ecco i riconoscimenti arrivati ieri all’artista: British Album of the Year per “My 21st Century Blues” Song of the Year per “Escapism” con 070 Shake British Artist of the Year Best R&B Act Best New ...tag24

Pensioni, aumento a marzo 2024 con la nuova Irpef e gli arretrati (ma non per tutti): novità, pagamenti e calcoli: Pensioni 2024, arrivano gli aumenti con l'applicazione della nuova Irpef e la rivalutazione dell'assegno con gli arretrati. A comunicarlo è stato l'Inps attraverso una ...ilmattino