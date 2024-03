Genoa | i convocati per l'Inter | fuori in tre

Inter-Genoa: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: A San Siro l'Inter chiude la 27a giornata di Serie A contro il Genoa. La squadra di Inzaghi vuole proseguire ... Thuram torna a disposizione ma solo per la panchina, convocati anche Frattesi e Acerbi.ilmessaggero

Genoa, i 24 convocati: out Haps, c'è Pittino della Primavera - PianetaGenoa1893: CHIUDERE IL DISCORSO – Inter-Genoa non può dare nessuna aritmetica, ma è chiaro che vincere e andare a +15 sarebbe un’ipoteca grossa sulla Serie A. Non che l’attuale +12 non sia positivo, ma mettere ...informazione

Under 18, Genoa 2-2 Parma: i Grifoncini la riprendono nel recupero. In gol Dodde e Fazio: Dopo un primo tempo terminato in doppio svantaggio, i Grifoncini la riprendono nella ripresa con le reti di Dodde e Fazio. La squadra di Ruotolo sale a quota 36 punti in classifica, consolidando il ...buoncalcioatutti