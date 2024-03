Genitori Martina | affido?Mai loro scuse

(Di lunedì 4 marzo 2024) 20.25 Svolgeranno lavori socialmente utili Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per tentata violenza sessuale di gruppo nei confronti diRossi, precipitata dal balcone di un hotel di Palma di Majorca per sfuggire allo stupro il 3 agosto 2011. Lo ha stabilito il tribunale di sorveglianza di Firenze in 2 diverse udienze. Erano stati condannati a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale. Albertoni e Vanneschi "non hanno mai chiesto scusa, dovevano scontare il carcere", commenta il papà di

I genitori di Martina Rossi - studentessa morta in Spagna, precipitando da un balcone del sesto piano di un hotel di Palma di Majorca per sfuggire allo stupro ... (firenzepost)

Martina Rossi, affido in prova per Albertoni e Vanneschi. I Genitori della giovane morta per sfuggire allo stupro: «Da loro mai scuse»: La loro condanna terminerà all'inizio del 2025. I Genitori di Martina: «Da loro mai scuse» Albertoni e Vanneschi «non hanno mai chiesto scusa, il minimo era che scontassero la pena in carcere», «il ...ilmattino

Martina Rossi morta per fuggire allo stupro, i due condannati escono dal carcere: sconteranno la pena ai servizi sociali: Bruno Rossi e Franca Murialdi, Genitori di Martina Rossi non nascondono la rabbia e la delusione per la decisione dei giudici. La madre ha proseguito: «Così si dà solo il cattivo esempio ai giovani, ...leggo

Martina morì sfuggendo a uno stupro, il padre Bruno: “I due responsabili scarcerati non hanno neanche mai chiesto scusa, e la chiamano giustizia”: E ancora una volta, Bruno Rossi si ritrova a commentare quanto accade tra Arezzo, dove vivono i due uomini condannati per aver provocato la morte della sua unica figlia Martina, e Firenze. Ancora una ...genova.repubblica