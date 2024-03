Generali | Donnet contro il Ddl Capitali | Un errore Spero che il governo ci ripensi | non serve a niente

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non si può dire che Philippeabbia accolto con gioia il Ddl. Già a novembre, l’amministratore delegato diaveva dichiarato che, se approvato, il provvedimento "non darebbe un segnale positivo nei confronti del mercato”. Ora che il via libera è arrivato, il ceo del gigante assicurativo è tornato a menare sul tema. Comprensibile la sua preoccupazione: si avvicina come uno spettro il rinnovo del vertice del Leone. Manca un anno, è vero, ma la battaglia sarà dura e piena di colpi di scena. Da una parte ci sono Francesco Milleri e Francesco Gaetano Caltagirone, forti di quasi il 30% del capitale di, che chiedono da tempo un cambio di marcia e hanno messo nel mirino la strategia di. Segui su affaritaliani.it

