Gaza | Hamas | “Primo weekend di Ramadan propizio per l’accordo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ilfine settimana di, il mese sacro all'Islam che inizierà sabato 10 marzo, potrebbe essere l'occasione propizia per il raggiungimento di un accordo per una tregua nella Striscia die per lo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi. Lo sostiene un funzionario dicitato a condizione di anonimato dal Wall Street Journal. Secondo la fonte è improbabile che si raggiunga un accordo prima dell'inizio del, ovvero in questa settimana. Sempre secondo il Wall Street Journal, funzionari di Egitto e Qatar ritengono che almeno da una settimana si siano persi i contatti con i leader dinella Striscia di, Yahya Sinwar. Secondo fonti citate a condizione di anonimato da Channel 12 e Ynet, ...