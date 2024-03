Gas | prezzo riferimento scende del 4%

(Di lunedì 4 marzo 2024) 19.30 Per il mese di febbraio 2024 ildidel gas per il cliente domestico vulnerabile è stato di 100,37 euro per metro cubo (-4% su gennaio), al lordo delle tasse. Lo annuncia l' Arera. Frattanto il servizio di tutela gas è stato sostituito da quello di tutela della vulnerabilità, il quale riguarda 2,5 milioni di clienti domestici con categorie come over 75, percettori di bonus sociale, disabili o ospitati in strutture abitative di emergenza in seguito a calamità.

