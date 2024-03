Garfield | Una missione gustosa | il nuovo trailer italiano svela la data d' uscita

(Di lunedì 4 marzo 2024) Maurizio Merluzzo sarà la voce italiana di, che nell'originale è doppiato da Chris Pratt Ildi: Una, il film di animazione Sony Pictures diretto da Mark Dindal e tratto dai personaggi creati da Jim Davis, hato lad'nelle nostre sale: 1° maggio 2024. In questa nuova versione, Maurizio Merluzzo sarà la voce italiana del protagonista che nell'originale è doppiato da Chris Pratt. Doppiatore, attore, influencer e presentatore, Maurizio Merluzzo è stato la voce di protagonisti di celebri film e serie TV (Elvis, Shazam!, Vikings, La Fantastica Signora Maisel, Catfish, Fratelli in Affari), cartoni animati (Dragon Ball Super, Naruto, One-Punch Man) e videogames (Overwatch, League ...

