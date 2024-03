Fuma a letto | si incendia la coperta Uomo muore intossicato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pietrasanta, 4 marzo 2024 – La sigaretta che stavando in piena notte ha provocato l’incendio della. E’ morto così undi 60 anni nella frazione di Vaiana, nel comune di Pietrasanta. In base a quanto appreso, il decesso sarebbe sopraggiunto a causa di un’intossicazione. L’probabilmente viveva da solo e con ogni probabilità si è addormentato mentre stavando. Il mozzicone della sigaretta, cadendo, ha quindi provocato l’incendio dellae il fumo che ha inalato gli è quindi risultato fatale. A dare l’allarme è stato il fratello che non riusciva a contattarlo. Sul posto vigili del fuoco, mezzi del 118 e la polizia. Purtroppo però per il 60enne non c’era già più nulla da fare.