Fuga verso un posto migliore. Il 67% vuole lavorare meno

(Di lunedì 4 marzo 2024)tutti. Un ingiallito slogan sindacale del secolo scorso è diventato oggi un mantra per gli italiani. Lo conferma il Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, che descrive come "nuovo paradosso italiano" la voglia die il mercato del lavoro dinamico. I dati indicano che il 67,7% degli occupati vorrebbe ridurre il tempo dedicato al lavoro: lo desidera il 65,5% dei giovani, il 66,9% degli adulti e il 69,6% degli over 50. Già oggi il 30,5% degli occupati (il 34,7% tra i giovani) dichiara di impegnarsi nel lavoro lo stretto necessario, rifiutando gli straordinari, le chiamate o le mail fuori dall‘orario di lavoro ed eseguendo solo quel che gli compete per mansione. Per il 52,1% degli occupati il lavoro influenzala vita privata rispetto al ...