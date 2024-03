Freuler su Atalanta Bologna | «Partita emozionante per me»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il commento dell’ex centrocampista dell’Remosu quella che è stata ladi ieri del suoRemoera uno dei giocatori più interessanti divisto il suo passato nerazzurro, e in occasione di quello che è stato il match, il centrocampista ha commentato così su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Remo(@remo) «Unamolto emozionale con il meglio per noi alla fine. Sempre bello tornare da voiAndiamo avanti».

