Fratelli Rossetti | i valori della tradizione | dell’innovazione e della qualità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il brand, storica azienda italiana di calzature di lusso, viene fondata nel 1953 a Parabiago in provincia di Milano da Renzo. La famigliaha nel proprio Dna una lunganella produzione di calzature artigianali addirittura antecedenti al XX Secolo cioè nel 1875. Laè conosciuta in tutto il mondo non solo per la sua eccellenza artigianale ma anche per la sua attenzione ai dettagli e al design innovativo sempre in linea con i tempi. Sin dai suoi esordi periodo in cui il brand creò le sue calzature nel segmento sportivo ad oggi, questa azienda ha raccolto sempre il consenso di buyer e consumatori finali, negli anni ha ampliato la sua offerta includendo una vasta gamma di calzature tra cui modelli da uomo e ...