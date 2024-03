Franco Berrino | “La dieta non funziona | se volete dimagrire dovete seguire queste 4 regole”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’obesità è un grande problema di salute pubblica nel mondo. È infatti la quinta causa di morte perché collegata a patologie gravi come quelle cardiovascolari, tumori, diabete di tipo 2. E in più, è fonte di costi sociali per le spese sanitarie che questa condizione comporta. Ecco perché, riprendendo le parole del dottor, per affrontare questa piaga ci vorrebbe una “rivoluzione” prima di tutto in campo alimentare. Il noto epidemiologo che ha dedicato una vita a studiare la correlazione tra, stile di vita e tumori e che ha fondato l’associazione La Grande Via, lo dice senza troppi giri di parole, liquidando tutto il fitto panorama di metodi per: “Nonmettersi a, togliamoci dalla schiavitù di pesare i cibi e calcolare le calorie”. E allora, ...