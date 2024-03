Francia | l’aborto diventa un diritto tutelato dalla costituzione | è il primo paese al mondo

Con 780 voti a favore e 72 contrari, la Francia diventa il primo Paese al mondo a inserire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in ... (open.online)

L' Aborto entra nella Costituzione francese. I 925 parlamentari, deputati e senatori, riuniti oggi in Congresso nella reggia di Versailles hanno approvato ... (ilmessaggero)

È il primo paese al mondo. La spinta di Macron per chiare finalità politiche, in cerca di consensi tra l'elettorato progressista; l'ampio consenso in ... (huffingtonpost)