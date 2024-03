Francia | diritto aborto in Costituzione

Il Senato ha votato per includere il diritto all’ aborto nella Costituzione , con 267 voti favorevoli e 50 contrari. Per l’approvazione definitiva, sarà ... (periodicodaily)

La Pontificia Accademia per la vita ribadisce che "proprio nell'epoca dei diritti umani universali, non può esserci un diritto a sopprimere una vita umana". Lo ... (quotidiano)

Nel giorno in cui il Parlamento francese in seduta comune introduce l'aborto in Costituzione, la Pontificia Accademia per la Vita difende la posizione di ... (ilgiornale)

Aborto: Vaticano, “non esiste diritto a sopprimere una vita”: non può esserci un “diritto” a sopprimere una vita umana. Lo rimarca la Pontificia Accademia per la Vita che, in merito all’inserimento nella Costituzione, in Francia, della garanzia della libertà per ...tpi

L'ex leggenda francese si scaglia contro Cristiano Ronaldo: "Deve stare zitto": "Il campionato saudita non è peggiore della Ligue 1, è più competitivo del campionato francese e già adesso siamo meglio di loro": così Ronaldo aveva commentato mesi fa la crescita della Saudi Pro ...corrieredellosport

Francia, il diritto all'aborto entra nella Costituzione: è il primo Paese al mondo. Ira del Vaticano: «Sopprime la vita umana»: «Liberté, Égalité, Fraternité», la Rivoluzione francese arriva ai giorni nostri con un atto, per l'appunto, rivoluzionario: la Francia è il ...leggo