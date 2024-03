Francia | aborto diventa libertà garantita da Costituzione | primo Paese al mondo

La Francia è il primo Paese al mondo a includere il diritto all’aborto nella Costituzione: Versailles (Francia), 4 mar. (askanews) – La Francia è il primo Paese al mondo ad aver incluso il diritto all’aborto nella sua Costituzione. I parlamentari francesi si sono riuniti lunedì 4 marzo nell ...askanews

Francia, il diritto all'aborto entra nella Costituzione: è il primo Paese al mondo. Ira del Vaticano: «Sopprime la vita umana»: Lo afferma in una nota, diffusa dal Vaticano, in merito all'inserimento nella Costituzione francese della garanzia della libertà per le donne di ricorrere all' aborto. La Pontificia Accademia per la ...leggo

Francia, il parlamento approva l’inserimento del diritto all’aborto in Costituzione: A Versailles, questo pomeriggio, un'ampia maggioranza di parlamentari francesi ha approvato l'inserimento nella Costituzione del diritto all'aborto, voluto dal governo.ildiariodellavoro