Francia | aborto diventa libertà garantita da Costituzione | primo Paese al mondo

Francia, il parlamento approva l’inserimento dell’aborto nella Costituzione: una “libertà garantita”: Roma, 4 mar. (askanews) – Per la Francia, e non solo, è una data storica oggi, 4 marzo: è diventando il primo paese a includere l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto) nella sua ...askanews