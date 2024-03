Francia | aborto diventa libertà garantita da Costituzione | primo Paese al mondo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Orgoglio francese, messaggio universale. Celebriamo insieme l'ingresso di una nuovanella". Sono le parole del presidente francese Emmanuel Macron, affidate a un post su X. Pochi minuti prima i media d'Oltralpe lanciavano la notizia che ufficialmente lata ilala sancire esplicitamente il diritto all', all'interruzione volontaria di gravidanza, nella sua. La modifica per essere approvata definitivamente necessitava dei voti favorevoli di tre quinti dei parlamentari, quindi 512. Il risultato nell'assemblea riunita a Versailles è stato di 780 voti favorevoli e 72 contrari. "Il 4 marzo 2024 è ...

