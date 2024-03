(Di lunedì 4 marzo 2024) Parlasco, 4 marzo 2024 – La Sp62, lache collega, è momentaneamentealla circolazione a causa di una. Una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco diè intervenuta questa mattina a causa di un distacco da una parete di materiale roccioso. Lo smottamento si è verificato in mattinata, in un tratto dellanel territorio del comune di Parlasco e ha interessato parte della carreggiata proprio sotto la parete. Sul posto il personale della Provincia che sta valutando il tipo di intervento da eseguire. Non è la prima volta chedirettrice che collega la Valsassina al lago avvengono episodi simili, a conferma dell’estrema fragilità del territorio lecchese.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata di oggi, 2 marzo 2024, per una serie di richieste di soccorso in varie zone del Mugello L'articolo Mugello : ... (firenzepost)

Frana sulla Taceno-Bellano: strada chiusa al transito: Parlasco, 4 marzo 2024 – La Sp62, la strada che collega Bellano a Taceno, è momentaneamente chiusa alla circolazione a causa di una Frana. Una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco ...ilgiorno

In Piemonte un centinaio di evacuati per rischi frane e valanghe: A San Raffaele Cimena venti persone, in due distinte borgate, sono isolate per Frana sulla strada comunale. Anche il Comune di Usseglio è isolato per Frana sulla strada provinciale 23 tra Usseglio e ...ansa

Enormi massi precipitano sulla strada: auto e tir travolti: Le immagini mostrano dozzine di pietre di varie dimensioni disseminate sulla carreggiata, insieme ai rottami dei due camion. All'origine della Frana le forti piogge che hanno colpito l'area nelle ...today