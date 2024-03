(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – A molti è sembrato un dejavu questo week end fuori dall’ordinario, ma soprattutto fuori dal mondo, in Val di Bisenzio, come se il lockdown del 2020 fosse solo la prova generale di quello che sarebbe stata, oggi, una chiusura vera e propria. Un fine settimana passato fra ansia e angoscia, con i quasi 20mila ostaggi di una strada maledetta a chiedersi come sarà da oggi in poi, con lavoro e scuola che riprendono. Ora come allora tutti sui social (le iscrizioni a Telegram, dove sono presenti i canali Info325 e quello della Protezione Civile, in Val di Bisenzio hanno fatto un’impennata da venerdì sera) per consultarsi con gli altri su come organizzarsi con gli orari di partenza e chiedere informazioni sul trasporto pubblico e aggiornamenti continui sulle chat di paese. L’appello che arriva dalle istituzioni è di muoversi in treno e di usare ...

Frana in Valbisenzio, supermercato svuotato e collegamenti rebus. Bus: ecco cosa cambia: Valbisenzio, 4 marzo 2024 – A molti è sembrato un dejavu questo week end fuori dall’ordinario, ma soprattutto fuori dal mondo, in Val di Bisenzio, come se il lockdown del 2020 fosse solo la prova gene ...lanazione

Vaiano: ancora chiusa per Frana la strada regionale 325. Come spostarsi in treno ed in bus: Ci vorranno ancora diversi giorni prima che la strada regionale 325 a Vaiano in provincia di Prato possa essere riaperta al traffico, dopo la Frana di venerdì sera, 1 marzo 2024, che ha interrotto il ...firenzepost

Valbisenzio isolata per Frana, aziende in difficoltà: Una Frana ha diviso la Valbisenzio, a Prato, bloccando la Sr325 e danneggiando l'economia locale. Le associazioni di categoria chiedono interventi urgenti alle istituzioni. La Valbisenzio, in ...lanazione