Frana alle Cinque Terre | oltre 100 persone isolate a Corniglia

(Di lunedì 4 marzo 2024)(La Spezia), 4 marzo 2024 – La terra è ancora in movimento e per questo servirà qualche giorno per intervenire. Ci sono 130, pari a tutti i residenti di, isolatiper unaavvenuta questa mattina come effetto del maltempo che ha colpito la Liguria nelle scorse ore. “Abbiamo fatto transennare, ma occorrerà qualche giorno per poter intervenire - risponde il sindaco di Vernazza Francesco Villa -. Abbiamo chiesto supporto alla protezione civile regionale per presidiare la strada, di modo che non ci sia il rischio cheattraversino a piedi. Abbiamo inchiesto un presidio fisso del 118, con un medico per le emergenze”. Attualmente si arriva nel borgo solo via ...

