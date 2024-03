Formazioni ufficiali Inter-Genoa | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

(Di lunedì 4 marzo 2024), ledella sfida in programma a San Siro. Ecco tutte le dritte. Dopo aver azzannato il campionato, l’di Simone Inzaghi è pronta ad archiviarlo ormai definitivamente. Alla luce della sconfitta della Juventus maturata al “Maradona”, infatti, i nerazzurri hanno la grande chance, vincendo contro il, di spedire i bianconeri a meno 15. L’impegno contro la compagine di Gilardino, che all’andata riuscì a fermare Lautaro Martinez, non si preannuncia però una passeggiata per la corazzata di Inzaghi. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori: Lautaro Martinez (LaPresse)(3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Carlos ...

Inter-Genoa in campo tra poco per la partita della 27ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo ... (inter-news)

Inter-Genoa, le Formazioni ufficiali: nerazzurri con Sanchez-Lautaro in avanti: L'Inter sfida stasera il Genoa per volare a +15 in classifica sulla Juventus. Di seguito le Formazioni ufficiali del match: Simone Inzaghi ritrova Acerbi, Frattesi e Thuram, che però partono in ...tuttojuve

Inter-Genoa, i rossoblù cercano l'impresa a San Siro: le Formazioni: MILANO - Il Genoa di Alberto Gilardino affronta la capolista Inter a San Siro nel posticipo della 27esima giornata. Per il Genoa otto punti nelle ultime cinque giornate mentre l'Inter ha vinto le ...primocanale

Le Formazioni ufficiali di Inter-Genoa: Questa sera si gioca l'ultima partita delle 27esima giornata del campionato di serie A. Queste sono le Formazioni ufficiali di Inter-Genoa, partita delle 20,45.torinogranata