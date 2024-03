Formaggio Castelmagno ritirato dal commercio | si allarga l’allerta per rischio Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo avviso di richiamo per altri due lotti diDOP, marchiati Beppino Occelli e Terre d’Italia di Carrefour. La ragione del richiamo è ancora una volta la presenza diproduttore di tossina Shiga. Ma sembra essercene anche un terzo. L’ultimo avviso in ordine di tempo, datato primo marzo, riguarda due lotti diDOP “Prodotto della Montagna” venduti a marchio Tino Paiolo-La Bruna. I lotti delinteressati dal ritiro dalsono quelli con numeri 23147011 e 23154011 e date di scadenza 15/03/2024 e 18/03/2024. IlDOP interessato dall’avviso di richiamo è venduto in forme intere da 2 chilogrammi prodotte ...