Fondo Regionale per la Crescita Campania | Nocera | Opportunità da non perdere A breve la pubblicazione del bando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Attraverso ilper la, gestito dalla società in house della Regione, Sviluppo, sono state destinate nell’anno 2022 a 2282 imprese e 490 professionisti, risorse per oltre 273 milioni di euro. Uno strumento di sostegno alla competitività del sistema produttivo dellache metterà a disposizione delle piccole e micro imprese e dei liberi professionisti risorse per migliorare, attraverso la ristrutturazione, la razionalizzazione e l’ammodernamento degli impianti e dei processi produttivi, il posizionamento sul mercato, favorendo anche la transizione energetica e digitale”. Così, in una nota, il fondatore dellaConsulting SpA, società di consulenza specializzata in finanza agevolata, con più ...