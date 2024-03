Fondi Inaugurata la prima aiuola “adottata” | rimesso a nuovo l’ovale di San Francesco

(Di lunedì 4 marzo 2024)– È stataieri sera, alla presenza delle autorità civili e religiose, larimessa agrazie al bando promosso dal Comune di“VogliAMO più verde” che prevede la manutenzione di piccole aree a cura di privati in cambio di visibilità. In questo caso ad adottareal centro di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Italia inaugura sportello visti in polo petrolifera algerino: L'Ambasciata d'Italia ad Algeri inaugura un nuovo centro per i servizi consolari ad ... Hassi Messaoud, città appartenente alla Wilaya (Governatorato) di Ouargla, è stata fondata nel 1956 come base ...ansa

Diocesi: Pescara-Penne, Inaugurata l’Ausilioteca presso il Centro Adriatico della Fondazione Paolo VI: Anche il sindaco e il prefetto di Pescara, Carlo Masci e Flavio Ferdani, nei giorni scorsi hanno visitato la nuova “Ausilioteca”, uno spazio per la comunicazione aumentativa alternativa e delle ...agensir

Bosisio: aula di informatica rinnovata con i Fondi PNRR: Inaugurata la nuova aula di informatica all’istituto comprensivo di Bosisio Parini. Si tratta un totale rifacimento dell'ex locale, in linea con le indicazioni previste dal Piano Scuola 4.0 - Next ...casateonline