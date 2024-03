Fondi Anziana donna picchiata e rapinata in casa Un 49enne che abita poco distante arrestato dalla Polizia di Stato

Fondi , 4 marzo 2024 – La Polizia di Stato di Fondi , nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo, ha tratto in arresto un uomo, classe ’75, per il reato di ... (ilfaroonline)

Fondi, Anziana aggredita e rapinata in casa dal vicino: arrestato: Fondi, 4 marzo 2024 – La Polizia di Stato di Fondi, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo, ha tratto in arresto un uomo, classe ’75, per il reato di rapina aggravata ai danni di un’Anziana ...ilfaroonline

Anziana picchiata e rapinata in casa: arrestato un 49enne in provincia di Latina: La Polizia di Stato, a Fondi, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo, ha tratto in arresto un uomo di 49 anni per il reato di rapina aggravata ai danni di un’Anziana signora.latinapress

Parte a Brindisi il progetto-pilota contro l’emarginazione dell’anziano: Parte a Brindisi il progetto-pilota contro l’emarginazione dell’anziano. Ideato nel 2022 dalla associazione JONATHAN O.d.V. di Brindisi e con la fattiva collaborazione della Parrocchia “Visitazione e ...brundisium