Fiumicino | via Foce Micina avrà i suoi attraversamenti pedonali rialzati Feola | “Una battaglia lunga | in nome della sicurezza dei cittadini”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – “Una, ma che ha finalmente portato irisultati e piùper i: via”. A parlare, in un comunicato stampa, è il presidenteCommissione Lavori Pubblici Roberto. “Si tratta di una problematica che seguo da dal 2018/2019 – spiega-. Mi sono esposto politicamente, anche con la precedente Amministrazione, affinché si potesse procedere. Non sono mancati sit-in, in cui ichiedevano a gran voce la messa in. Quella strada, infatti, è ...