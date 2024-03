Fiumicino senz’acqua per lavori l’8 marzo | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 4 marzo 2024), 42024 – Il giorno 82024 dalle ore 8 alle ore 20, Acea Ato2 comunica che, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune diper consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficenza del servizio. Si potrebbero quindi verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua nelle seguenti strade/zone: (Potrebbero essere interessate anche zone limitrofe alle strade elencate). Via Gremignano Montanari Via Sestante Via Idra Via Piasco Via Pocapaglia Via Roccasparvera Via Fossano Via Barolo Via Roccavione Via Savigliano Via Mombarcaro Via Narzole Via Oncino Via Dronero Via Pianfei Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in ...