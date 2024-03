Firenze | Massimo Ranieri in concerto al Teatro Verdi con ‘Tutti i sogni ancora in volo’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 -torna mercoledì 6 marzo in quella che è ormai la sua casa fiorentina, il, e porta con sé “Tutti iin volo”, spettacolo che prende il titolo dal nuovo album e dall’omonimo libro memoir. Tra le tante canzoni, ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. E ci saranno i bellissimi inediti scritti perda alcuni grandi cantautori italiani per l’ultima fatica discografica: tra questi Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, mentre la produzione musicale è stata affidata a Gino Vannelli. E, in scaletta non mancherà il meglio del repertorio più amato e prestigioso dell’eterno scugnizzo. ...