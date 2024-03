(Di lunedì 4 marzo 2024) L'ex portiere dellaGiovanniè intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato del momento dei viola e non...

L'ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas è intervenuto in un'intervista concessa ai colleghi di Radio Bruno. Queste sono... (calciomercato)

Sono state diramate le convocazioni della Fiorentina in vista del match di domani sera contro la Lazio al Franchi. Tutti presenti tranne i lungodegenti... (calciomercato)

Fiorentina, senti Galli: 'Nico Gonzalez non ha il carattere per fare il leader': L`ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato del momento dei viola e non ha risparmiato qualche critica.calciomercato

Come sta Vittorio Cecchi Gori Salute e patrimonio dell’ex presidente della Fiorentina: Le condizioni di salute e il patrimonio di Vittorio Cecchi Gori, l'imprenditore ed ex presidente della Fiorentina di recente ricoverato in ospedale.money

COLLOQUI FIORENTINI/ 2.300 studenti con Pascoli, quell’aria nuova che nella scuola si respira a fatica: Si sono conclusi sabato a Firenze i Colloqui Fiorentini n. 23, dedicati a Pascoli. Un approccio finalmente nuovo, vivo, per tanti studenti e anche prof ...ilsussidiario