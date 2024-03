REP.FI., Riecco il vero Jack. E adesso sul suo rinnovo...: E invece è stato il dg Joe Barone, prima della sfida coi granata, a ribadire come il club sia «super contento» del rendimento di Jack e che sul suo futuro penda una clausola molto chiara che vale il ...firenzeviola

Fiorentina, la clausola sul rinnovo di Boanventura: ecco come funziona: Il futuro di Giacomo Bonaventura alla Fiorentina è ancora in bilico ... Sul possibile rinnovo con i toscani, tuttavia, pende una clausola molto chiara che vale il rinnovo automatico fino al 2025.calciomercato

Fiorentina, SI VA VERSO IL RINNOVO AUTOMATICO PER BONAVENTURA: La scadenza di contratto fissata per giugno ha fatto muovere alcune big come la Juventus, tuttavia la Fiorentina è destinata a far scattare la clausola del rinnovo automatico basato sul numero di ...sportmediaset.mediaset