Fiorello stronca l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa | “Non ha detto niente”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024)dia Cheche fa Anche, così come numerosi utenti sui social,alla qualesi è sottoposta a Cheche fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove nella serata di domenica 3 marzo. Lo showman siciliano, infatti, ha ammesso che avrebbe voluto commentarenel corso di Viva Rai 2, ma di aver trovato difficoltà a trovare un argomento valido. “Abbiamo cercato qualcosa da dire, ma francamente non è successo nulla…” ha affermato. “E noi per far ridere cosa dobbiamo dire?” domanda lo showman nel corso del suo ...