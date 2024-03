(Di lunedì 4 marzo 2024)entra a far parte dell'(ILP) del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Attraverso questa adesione, il Gruppo potrà sviluppare dialoghi con ricercatori, membri del corpo docente e studenti. La collaborazione, che si inserisce nella rotta verso l'implementazione del Pianoe 2023-2027, diventerà parte dell'impegno dia innovare e a essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie su temi strategici, come la Trasformazione Digitale - con focus sull'Intelligenza Artificiale - e la Transizione Energetica e Marittima Sostenibile. L'offrirà ae alle sue controllate - tra le quali Vard - la possibilità di ...

Fincantieri si unisce all'Industrial Liaison Program del Mit: Fincantieri entra a far parte dell'Industrial Liaison Program (ILP) del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Attraverso questa adesione, il Gruppo potrà sviluppare dialoghi con ricercatori, ...ansa

Fincantieri si unisce all’Industrial Liaison Program del Massachusetts Institute of Technology (Mit): Fincantieri entra a far parte del prestigioso Industrial Liaison Program (Ilp) del Massachusetts Institute of Technology (Mit). Attraverso questo accordo di adesione, il gruppo potrà sviluppare ...sardiniapost

Fincantieri si unisce all’Industrial liason program del Massachussets institute of technology: Italia. Fincantieri entra a far parte del prestigioso Industrial Liaison Program (ILP) del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Attraverso questo accordo di adesione, il Gruppo potrà ...genova24