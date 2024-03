Final Fantasy 7 Rebirth | il numero dei capitoli presenti nel gioco

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dalle considerazioni sulla longevità aldiin senso stretto, ecco che occorre sapere sulla durata diSiccome VII Remake ci ha già insegnato quanto possa tenerci impegnati un episodio della serie ambientato esclusivamente tra le mura della prima città, chissà quale sarà ildiora checi porta fuori da Midgar, giusto? La narrazione delsfrutta una suddivisione di questo tipo per una gestione migliore della trama. Che poi il titolo ci riesca effettivamente o meno, poi, lo sapremo da Marta a tempo debito. Se non altro, la ripartizione del racconto aiuta molto a capire a che punto si è arrivati nell’avventura. Per ...