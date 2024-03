Filippo Mosca dopo Ilaria Salis e Chico Forti | in carcere in Romania | l' appello della madre Cosa rischia

Roma, 13 febbraio 2024 - Filippo Mosca resta in carcere . Il 29enne palermitano, da 9 mesi detenuto in Romania in condizioni disumane con l'accusa di traffico ... (quotidiano)

Nulla da fare per Filippo Mosca , l’ italiano di 29 anni detenuto da quasi nove mesi nel carcere di Porta Alba di Costanza in Romania , dopo una controversa ... (ilfattoquotidiano)

Il rientro in Italia di Chico Forti , l’imprenditore condannato ergastolo in Florida per omicidio, i genitori di Ilaria Salis e Filippo Mosca , rispettivamente ... (ilfattoquotidiano)

Al via il 7 marzo il processo d'appello per il 29enne detenuto in Romania dopo una condanna per traffico internazionale di droga. La madre: "Giudici guardino ... (sbircialanotizia)

Il caso di Filippo Mosca domani sera in un servizio de Le Iene: il giovane di Caltanissetta, detenuto in un carcere in Romania: Il programma televisivo “Le Iene”, con un’inchiesta di Roberta Rei, che andrà in onda domani sera, in prima serata, alle 21.20, su Italia 1, si occuperà di Filippo Mosca, il ventinovenne di ...ilfattonisseno

Mosca e Salis le priorità, ma il rimpatrio è in salita: Oltre duemila connazionali sono in carcere all'estero. Difficile riportarli a casa sino a quando non c'è una sentenza ...ilgiornale

