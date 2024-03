Fiere | Key-The Energy Transition Expo si chiude con boom di presenze | +41%

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Risultati straordinari alla Fiera di Rimini per l?edizione più grande di sempre di Key – The, l?evento di Ieg (Italian Exhibition Group) punto di riferimento del Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per la transizione e l?efficienza energetica. Dopo tre giorni di intenso business e approfondimenti delle tematiche chiave del settore, la manifestazione si è chiusa il primo marzo con un + 41% ditotali sul 2023 (e su queste totali salgono del 60% le internazionali), consolidando il proprio ruolo di network di riferimento per la community globale della transizione energetica. La manifestazione ha altresì incrementato di oltre il 30% i brand espositori presenti, per un totale di 830 presenti, di cui il 35% provenienti dall?estero, con una forte componente ...