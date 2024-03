Festa delle donne con visite gratuite targate Cisl e Lilt

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche quest’anno, per l’8 marzo, torna l’iniziativa della prevenzione del tumore al seno. Il CoordinamentodellaIrpiniaSannio e ladi Avellino invitano tutte lea rivolgersi al numero 3666854190 per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita. Un appuntamento importante, anche per le più giovani, per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi e devastanti: una battaglia cheed il CoordinamentoIrpiniaSannio portano avanti da svariati anni perché prevenire è Vivere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

