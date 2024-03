Ferretti Group sulla cresta dell’onda anche nel full electric

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) "NOI ITALIANI siamo condannati alla bellezza". Alberto Galassi (nella foto a destra), amministratore delegato del Gruppo, utilizza una frase dell’amico Domenico Dolce, stilista e imprenditore, fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda ’Dolce & Gabbana’ per descrivere la mission di un’azienda che ha celebrato un 2023 da incorniciare e che si prepara ad un 2024 ricco di sfide e progetti innovativi. Un gruppo che cresce a doppia cifra, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso. Avvocato Galassi, un 2023 straordinario. "Confermo. Il migliore di sempre, sia per i numeri che per gli obiettivi raggiunti. Abbiamo 280 milioni in cassa, nuovi progetti, uno standing internazionale e una passione che ci guida verso un futuro da conquistare tutti insieme". Siete quotati alla Borsa di Milano e ...