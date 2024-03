Ferragni vi incolpa, il silenzio di Mattarella e la brigatista: quindi, oggi...: Quindi, oggi...: la morte di Barbara Balzerani, il delirio woke della Columbia University e il dossieraggio - La non intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni era pienamente attesa nella sua nullità ...ilgiornale

Chiara Ferragni da Fazio, il commento della Lucarelli: Risposta secca e lapidaria alla Ferragni che ora incolpa i consumatori della sua truffa. Segue poi l’esempio di un video della Ferragni che promuove la bambola Trudi in cui dice che l’intero ricavato ...blogdilifestyle

Lo sfogo di Etta, la cantante di “Amadeus”: molestata due volte in 24 ore a Milano. Il racconto sui social: Non deve sentirsi in colpa per le molestie che riceve. E soprattutto deve sentirsi libera e al sicuro. Ma comunque io voglio rispondervi: ero vestita così, proprio come sono adesso (e posta ...ilgiorno