Ferragni si confessa in tv | Con Federico è crisi forte Ma continuiamo a sentirci

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Mandatemi le vostre good vibes" implorava su Instagram nel pomeriggio facendo il conto alla rovescia. Come una sposa, un condannato, il malato in sala d’attesa. Buone vibrazioni, tanto quelle cattive dovrebbero essere esaurite. Perché no, non è l’anno del Toro, non è il suo momento e piove pure. Le ore non passano, con tutte quelle lacrime il mascara sarà l’ennesimo problema. Brividi di paura: se non è l’inquisizione sembrerà almeno una prova di maturità: greco orale, con l’aoristo che slitta. Rompere finalmente il (relativo) silenzio sulle "sfighe" degli ultimi mesi. Parlare per la prima volta della separazione, che potrebbe essere una nuova strategia di marketing per sviare l’attenzione dai guai giudiziari o magari no. Di fronte a Fazio, che non è mai il prof carogna. Ma in balia del mondo crudele oltre lo schermo, dei commando dei social in trasferta su un canale a senso unico, ...