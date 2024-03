Ferguson è l' uomo giusto per il calcio fluido di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) C’era una volta la “spina dorsale” di una squadra, un blocco centrale immaginato tirando una linea dal portiere fino al centravanti. Ne facevano parte i centrali difensivi, i mediani, i trequartisti (nei casi più arditi) e il numero nove. Un concetto che con il tempo è andato via via sparendo, complici rose ipertrofiche pensate per il turnover e per uscire dalla concezione, all’epoca fondante, della formazione tipo. Ma in alcuni contesti privilegiati, quelli privi dell’angoscia del doppio (o triplo) impegno, ne resta ancora un retaggio. Guardate il Bologna, per esempio, creatura cheha plasmato pezzo dopo pezzo fin dall’arrivo in corsa del settembre 2022. Qualcosa può cambiare tra porta e difesa centrale, ma dal centrocampo all’attacco si respira questo sapore antico e allo stesso tempo estremamente moderno: Remo Freuler, Lewis ...