Feltri la spara grossa sui gay | la conduttrice prende le distanze | “Io non la penso così!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ieri sera Sabrina Scampini a Stasera Italia ha ospitato Vittorioper parlare delle manganellate agli studenti di Pisa, delle elezioni in Sardegna e delle ultime novità sul generale Vannacci. Laha chiesto al suo ospite se le parole di Vannacci su Marco Mengoni in gonna possano essere ritenute offensive e incentivare la discriminazione. Il giornalista non solo ha detto di essere d’accordo con il militare, ma ha anche iniziato a parlare di movimenti intestinali (probabilmente pensava di essere a Belli dentro belli fuori o a Malattie Imbarazzanti). “Se dire certe cose può aumentare le discriminazioni? Nessuno cambia idea perché sente una frase del generale. Io personalmente sono d’accordo con lui, ma non mi faccio influenzare da lui. Chi non la pensaprotesta perché pensa sempre di essere dalla parte giusta, mentre ...