Fedez si sfoga | “Minacce di cancro a mio figlio? Per lo Stato non è reato”

(Di lunedì 4 marzo 2024)sidurante un incontro con la Polizia postale di Milano: il rapper torna a parlare delleche hanno raggiunto il piccolo Leoneè una furia. Il cantante, nelle scorse ore èospite durante un incontro con la Polizia postale di Milano, dove ha parlato del problema dei social, denunciando le svariateche troppo spesso lo raggiungono. E non solo lui, visto che in diverse occasioni il destinatario di ira e rabbia ingiustificata èanche il piccoloLeone. Il cantante ha preso la parola così sulla questione, chiedendo di alzare l’asticella dell’attenzione: Per loitaliano augurare ila un bambino di cinque anni non è. Questa cosa mi ha ...

Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: le rivelazioni sullo scandalo e sull’addio a Fedez: Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa si lascia sfuggire interessanti rivelazioni e non trattiene le lacrime, cosa ha detto l'influencer ...vnews24

Clio MakeUp di nuovo in lacrime sui social: fan preoccupati: Ancora un amaro sfogo sui social per Clio MakeUp. Un anno fa aveva fatto preoccupare i fan e anche in questi giorni l'influencer sta affrontando un momento di crisi ...ultimenotizieflash

INTANTO in tv - le puntate Clima estremo strano ma vero sport cronaca politica dal mondo dai social: Fedez si sfoga contro gli hater che hanno augurato un cancro a suo figlio Leone: "In Italia augurare il cancro ad un bambino di 5 anni non è reato. Questa cosa mi lascia perplesso".la7