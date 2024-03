Fedez e l’odio social | “Augurare il cancro a un bambino di 5 anni non è reato Serve Spid per identificare i profili social”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano –è stato protagonista alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è in scena la mostra "Supereroi”. Un progetto che si propone di gettare luce sull’importante lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto all’adescamento online dei minori.è stato protagonista di un incontro con il pubblico a margine dell’esposizione. Un’occasione per parlare delle insidie del web, in particolare del ruolo degli haters. Il rapper ha parlato della necessità di rendere identificabili in maniera univoca i. “Io sono assolutamente per lo– ha spiegato -. Così se una persona mi dice che sono uno s… so che quella persona me l’ha detto. Il tema è questo: ogni piattaforma online dovrebbe avere un metodo di riconoscimento”.è poi tornato su ...