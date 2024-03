Fedez come ha reagito dopo l’intervista di Chiara Ferragni da Fazio? Ecco i movimenti social

Fedez torna a casa, nella sua casa nell'hinterland milanese. Lì è cresciuto. Fedez porta i suoi figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni , invece, è in tv per ... (iltempo)

Come mai Fabio Fazio ha paragonato la Ferragni ad Oppenheimer? Scopriamolo insieme. Leggi tutto Che Tempo Che Fa, perché Fazio ha paragonato Chiara Ferragni ... (donnemagazine)

News Tv, Stasera sul Nove, a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, è andata in onda l’attesissima intervista a Chiara Ferragni . L’influencer e imprenditrice ... (tvzap)

News Tv, Stasera sul Nove, a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, è andata in onda l’attesissima intervista a Chiara Ferragni . L’influencer e imprenditrice ... (tvzap)

L'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, dove l'imprenditrice ha parla to della gogna mediatica delle ultime settimane e della crisi con suo marito: ... (fanpage)

Non c’è pace per Fedez, e sembra che lui manco la voglia. Appare infatti sempre pronto a sfoderare la spada per sfidare a singolar tenzone chiunque ... (open.online)