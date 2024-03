Federica De Cola | “La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'attrice in 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio ha interpretato l'ex brigatista: "Esperienza importante lavorare in quel film" "La freddezza e la decisione". L'attriceDeche, nel film di Marco Bellocchio 'Esterno Notte', interpretava, l'ex brigatista rossa morta oggi a 75 anni, non ha dubbi sui tratti principali della dirigente della colonna