(Di lunedì 4 marzo 2024) Rogerè stato battuto 11-9 in una partita digiocata contro una bambina cinese. Undello svizzero, che ha sfiorato la testa della sua avversaria, ha suscitato parecchi commenti sui social.

Federer perde a ping pong con una bimba, le tira un rovescio fortissimo: “Quasi le stacca la testa”: Ormai ritiratosi dal tennis da un anno e mezzo, Roger Federer continua ad essere un'icona dello sport mondiale, richiesto ovunque per eventi promozionali. In una serie chiamata "24 Hours with Roger", ...fanpage

Tutte le accoppiate Australian Open-Indian Wells: Sono appena 6 i tennisti capaci di vincere nello stesso anno, più precisamente nell'arco di poche settimane (un mese e mezzo al massimo) l'Open ...sport.tiscali

Sinner ha fatto qualcosa di epico: a Federer, Djokovic e Nadal non era riuscito: Jannik Sinner continua a regalarci gioie: dopo gli Australian Open, l’altoatesino trionfa anche a Rotterdam e sfata un tabù, conquistando il terzo posto nel ranking Gli altri tennisti sono avvisati: J ...informazione