Fausto Brizzi | chi è la moglie Silvia Salis | “Mi guardava come un palo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024), laVice Presidente Vicario del Coni, sposata in seconde nozze nel 2020: dalla loro unione è arrivato il piccolo Eugenio nato nell’ottobre 2023., chi è laOggi la coppia sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Genovese, classe 1985 laè un’ex martellista detentrice di dieci titoli italiani. Tra le atlete italiane specialiste nel lancio del martello, con 10 titoli nazionali vinti tra invernali ed assoluti, è seconda soltanto ad Ester Balassini (prima con 15). In carriera ha vinto 22 titoli italiani: 10 seniores (6 invernali + 4 assoluti), 3 universitari e 10 ...